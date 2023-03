Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

141,00 EUR +1,59% (30.01.2023, 14:39)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (07.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Viele Autobauer würden derzeit zur Elektro-Offensive blasen und wollten in den kommenden zahlreiche neue Modelle auf den Markt bringen - so z.B. auch General Motors (GM). Das spiele natürlich den Batterieherstellern wie Samsung SDI in die Karten, die sich künftig über viele neue Aufträge freuen dürften, womöglich auch von GM. Aber nicht die Elektromobilität sorge beim südkoreanischen Konzern weiterhin für viel Fantasie. Auch das Geschäft mit Zellen für die Solarspeicher laufe rund - genauso wie die Aktie, die sich vom jüngsten Rücksetzer wieder vollständig erholt habe und laufe nun weiter nach oben, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: