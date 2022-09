Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (23.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Der Markt für Elektro-LKWs biete enormes Wachstumspotenzial und hier mische Samsung SDI nun auch mit. Das südkoreanische Unternehmen habe ohnehin einen wichtigen Schritt gemacht und fokussiere sich nun auf Rundzellen, die fast alle Elektroautobauer verwenden würden. Charttechnisch habe sich das Bild bei der Samsung SDI mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie wider aufgehellt. Sollten nun auch zwei Widerstände überwunden werden, dann hätte die Aktie noch viel Luft nach oben. Samsung SDI sei eine günstig bewertete und sehr interessant Aktie, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: