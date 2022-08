Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

111,40 EUR +2,77% (03.08.2022, 14:58)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (03.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Der Flug der US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan habe wohl ein Nachspiel - auch für Tesla. Presseberichten zufolge sei der chinesische Batteriegigant CATL sehr verärgert. Der größte Hersteller von Elektroauto-Batterien pausiere laut "Bloomberg" aus Protest der US-Provokation seine Investmentpläne für Großfabriken in den USA für Kunden wie Tesla und Ford. Das wolle man von "mit der Sache vertrauten" Personen erfahren haben.Laut dem Bericht werde CATL nun bis September oder Oktober warten, bevor es Neuigkeiten zu Fabriken in Mexiko und/oder den USA gebe. Gut möglich, dass nun Batterielieferanten aus Südkorea wieder verstärkt ins Rampenlicht rücken würden - da hier keine ähnlichen Verstimmungen zu erwarten seien. Samsung SDI etwa habe schon in Vergangenheit Batterien für Tesla-Speicher geliefert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link