Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (31.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) unter die Lupe.Der Elektronikriese Samsung habe die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn aus den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten sei im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 4,3 Billionen Won (3,2 Milliarden Euro) zurückgegangen, wie der marktführende Hersteller von Speicherchips und Smartphones aus Südkorea am Dienstag mitgeteilt habe.Das operative Ergebnis sei damit deutlich stärker als erwartet gefallen. Unterm Strich sei der Überschuss jedoch um mehr als das Doppelte auf fast 24 Billionen Won geklettert. Aufgrund von Änderungen des Steuergesetzes habe Samsung den Angaben zufolge im Schlussquartal weniger Unternehmenssteuer abgeben müssen.Inmitten der weltweiten wirtschaftlichen Verlangsamung habe sich das Geschäftsumfeld im vierten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage erheblich verschlechtert. Im Geschäft mit Smartphones sei die Nachfrage weiter schleppend gewesen. Bei Speicherchips seien die Preise gefallen. Samsung wolle trotz der aktuell schwachen Nachfrage im Chipbereich die Investitionen im laufenden Jahr stabil halten. Das habe die Investoren enttäuscht. Diese hätten gehofft, dass der Konzern hier vorsichtiger agiere.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link