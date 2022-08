Offenlegungen



Börsenplätze Samsung Electronics GDR-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics GDR-Aktie:

1.130,00 EUR +1,35% (26.08.2022, 08:22)



LSE-Aktienkurs Samsung Electronics GDR-Aktie:

1.122,00 USD +0,90% (26.08.2022, 12:30)



ISIN Samsung Electronics GDR-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics GDR-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics GDR-Aktie:

SSU



LSE-Symbol Samsung Electronics GDR-Aktie:

SMSN



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (26.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) weiterhin zu kaufen.Im Großen und Ganzen könne Samsung auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurückblicken. Mit einer Umsatzsteigerung von 21,3% auf KRW (Südkoreanischer Won) 77,2 Bio. habe man die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Zwar hätten sich die makroökonomischen Unwägbarkeiten im letzten Quartal ebenfalls auf der Kostenseite bemerkbar gemacht, jedoch habe man auch unter dem Strich überzeugen können. Mit einer Steigerung des anrechenbaren Nettoeinkommens auf KRW 11,0 sei man komfortabel über den Schätzungen von KRW 10,4 zu liegen gekommen.Zwar würden sich Kostensteigerungen in fast allen Sparten bemerkbar machen, im Bereich, der den größten Einfluss auf das operative Ergebnis habe, entwickele sich jedoch die Profitabilität weiterhin dynamisch. Die Sparte "Device Solutions" (Halbleiter & Speicherchips), die bereits zuvor über 55% des operativen Gewinns beigesteuert habe, habe die operative Marge abermals von 30,1% im Vorjahr auf 35,0% verbessern können. Hauptgrund dafür sei die momentan nachfragebedingt hohe Preismacht der Chiphersteller.Im Juni sei Samsung auch ein technologischer Durchbruch gelungen. Ein entscheidendes Detail sei die Chip-Größe, welche in Nanometer (nm) gemessen werde. Samsung habe gegen Ende des letzten Quartals die Massenproduktion von 3-nm Chips gestartet und sei damit sogar dem als fortschrittlichsten angesehenen Hersteller TSMC zuvorgekommen. Diese möchten im zweiten Halbjahr starten. Grundsätzlich gelte, je kleiner ein Chip, desto energie- und leistungseffizienter sei er, aber auch teurer.Des Weiteren besteche Samsung generell durch eine starke vertikale Integration. Darunter verstehe man, dass viele der Entwicklungsschritte der einzelnen Produkte innerhalb des Konzerns abgeschlossen werden könnten und man deshalb nicht auf Dritte angewiesen sei. Der Konzern profitiere so von seiner integrierten Wertschöpfungskette, indem etwa eigens entwickelte Komponenten (Chips, DRAM, NAND, Displays) an die Mobiltelefon-Division zu besseren Konditionen weiterverkauft würden, ohne dass ein Teil der Marge an einen Drittzulieferer abgegeben werden müsse. Ganz im Gegenteil, beim Foundry-Geschäft trete Samsung sogar als Drittfertiger für andere Unternehmen auf.Gesamt hätten sich die Smartphoneverkäufe laut IDC nun weltweit das vierte Quartal in Folge rückläufig gezeigt. Zu den Verlierern würden vor allem Unternehmen aus China wie Xiaomi, Oppo und vivo gehören. Samsung hingegen habe seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr von 18,9% auf 21,8% ausbauen können und damit das Feld im zweiten Quartal noch vor Apple angeführt. Besonders nachgefragt gewesen sei im letzten Quartal das Premium Modell Samsung Galaxy S22.Samsung bewege sich aktuell in einem sehr schwierigen Marktumfeld. Auf der einen Seite seien Titel aus Asien generell weniger gefragt, da sich die politischen Schwierigkeiten in China häufen würden. Auf der anderen Seite hemme die Inflation die Kauflaune der Konsumenten, was die Aussichten für die Verbraucherelektronik trübe. Die profitabelste Sparte von Samsung, das Halbleitergeschäft, habe sich jedoch nach wie vor stark entwickelt und neben dem technologischen Durchbruch würden auch Branchentrends zuversichtlich stimmen.Als Marktführer in vielen Bereichen und aufgrund seines diversifizierten Geschäftsmodells gefalle Samsung den Analysten der RBI nach wie vor sehr gut. Die Aktie sei ihrer Einschätzung nach auf dem aktuellen Niveau deutlich unterbewertet und verfüge über erhebliches Kurspotenzial. Hauptsächlich aufgrund der Abwertung der ganzen Peer Group würden die Analysten der RBI ihr Kursziel jedoch auf KRW 72.000 senken, was immer noch Abschlägen von 19,5% (KGV 2022e) bzw. 29,4% (EV/EBIT 2022e) gegenüber der Peergroup entspreche.Konsequenterweise bestätigt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, somit seine "Kauf"-Empfehlung für die Samsung Electronics-Aktie. (Analyse vom 26.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: