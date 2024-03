LSE-Aktienkurs Samsung Electronics GDR-Aktie:

1.462,00 USD 0,00% (25.03.2024, 17:29)



ISIN Samsung Electronics GDR-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics GDR-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics GDR-Aktie:

SSU



LSE-Symbol Samsung Electronics GDR-Aktie:

SMSN



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (25.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) unter die Lupe.NVIDIA-CEO Jensen Huang solle laut Reuters gesagt haben, Samsung Electronics sei eine sehr gute Firma. Das sei Indiz dafür, dass der südkoreanische Konzern mit dem US-Chipkonzern zusammenarbeiten könnte. Die Samsung Electronics-Aktie habe zuletzt einen deutlichen Kurssprung gemacht und ein Kaufsignal generiert. Für defensive Anleger, die vom KI-Boom profitieren wollten, sei der Titel kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung Electronics GDR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics GDR-Aktie:1.355,00 EUR +0,37% (25.03.2024, 16:35)