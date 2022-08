Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (08.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Samsung sehe faltbare Smartphones im Massenmarkt angekommen und wolle in diesem Jahr allein in Deutschland rund 500.000 solcher Geräte verkaufen. "Das ist ein Meilenstein für uns", so Samsung-Manager Mario Winter der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr habe Samsung hierzulande erst 180.000 Falt-Smartphones abgesetzt.Insgesamt seien in Deutschland 2021 laut Marktforschern rund 21,5 Millionen Smartphones verkauft worden.Der Smartphone-Marktführer aus Südkorea versuche seit mehreren Jahren praktisch im Alleingang, die Produktkategorie auf dem Markt zu etablieren. Der Huawei-Konzern, der praktisch zeitgleich mit Samsung sein erstes faltbares Smartphone präsentiert habe, sei durch US-Sanktionen gelähmt. Chinesische Anbieter wie Oppo und Xiaomi hätten zwar auch solche Geräte entwickelt, würden sie aber nur sehr eingeschränkt verkaufen.Samsung setze auf zwei Varianten von Falt-Smartphone. Das günstigere Modell Galaxy Flip sei kompakt und lasse sich auf Smartphone-Größe aufklappen. Das Galaxy Fold hingegen sei aufgefaltet so groß wie ein kleines Tablet. Von einem Samsung-Event am Mittwoch würden nach Medienberichten neue Flip- und Fold-Versionen erwartet.Speziell verzeichne man in Deutschland einen Anstieg bei den teureren Premium-Smartphones, habe Winter betont. Dabei hätten der Absatz über Mobilfunk-Anbieter sowie Upgrades über den Ankauf vorheriger Geräte durch die Hersteller große Bedeutung. Bei faltbaren Smartphones kenne Umfragen zufolge inzwischen rund jeder dritte Verbraucher in Deutschland das Samsung-Angebot. "Darauf können wir jetzt aufbauen."Die Aktie von Samsung habe sich zuletzt stabilisieren können, die Aktie von Apple habe hingegen kräftig zugelegt und befinde sich nur noch gut 17 Dollar unter ihrem Anfang des Jahres bei 182,94 Dollar markierten Allzeithoch."Der Aktionär" favorisiert im Sektor weiter die Apple-Aktie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.08.2022)Mit Material von dpa-AFX