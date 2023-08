Börsenplätze Samsung Electronics GDR-Aktie:



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU, London Stock Exchange-Symbol: SMSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der südkoreanische Riese Samsung Electronics habe laut Hannah Gooch-Peters von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Sanlam Investments UK einen Vorteil gegenüber anderen Halbleiterunternehmen. Die Aktie sei einen Blick wert.Samsung Electronics verfüge über viel Bargeld und ein diversifiziertes Geschäft, habe die Analystin für globale Aktienanlagen bei CNBC Pro Talks gesagt. Halbleiterfirmen müssten "massiv investieren", so Gooch-Peters. "Die Art und Weise, wie Samsung seine Marktzutrittsschranken aufbaut, ist absolut beeindruckend in Bezug auf den Betrag, den es investieren kann, um zu wachsen und insbesondere das Foundry-Geschäft auszubauen, wo es mit Taiwan Semiconductor konkurriert", habe sie gesagt und sich dabei auf TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) bezogen."Während andere Halbleiterunternehmen sich vielleicht Sorgen darüber machen, wie viel sie investieren können, um ihre Konkurrenten auszustechen und zu wachsen, um die anderen Wettbewerber auf dem Markt zu schlagen, macht sich Samsung darüber keine Sorgen ... das ist ein Teil des Vorteils, den es hat", habe sie gesagt. Samsung zeichne sich dadurch aus, dass es über einen hohen Bargeldbestand verfüge, habe Hannah Gooch-Peters ergänzt.Neben dem Geschäft mit Speicherchips wolle das Unternehmen sein Foundry-Geschäft verdoppeln, das kundenspezifische Chips für Großkunden wie QUALCOMM Intel und Sony sowie für Tausende von kleineren Unternehmen herstelle.Das Foundry-Geschäft, das ein "sehr spezialisiertes Geschäft" sei, und das "enorme" Kapital des Unternehmens seien das, was Samsung einen Vorteil verschaffe, so Gooch-Peters. "Was wir hier sehen, sind hohe Investitionen in diesen Teil des Geschäfts, aber wir glauben, dass die langfristige Wachstumsperspektive wirklich spannend ist. Und wenn man generative KI hat, braucht man diese Speicherchips, um sie nutzen zu können", habe die Expertin hinzugefügt. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link