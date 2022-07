Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Samsung habe heute Früh seine vollständigen Q2-Zahlen präsentiert. Der vergleichbare Gesamtumsatz sei demnach im Jahresvergleich um 21,3% auf KRW 77,2 Bio. gestiegen, was den zweithöchsten Quartalsumsatz der Konzerngeschichte darstelle. Analysten hätten im Vorhinein mit KRW 76,4 Bio. etwas weniger erwartet. Der operative Gewinn sei dabei mit einem Zuwachs von 12,2% auf KRW 14,1 Bio. gestiegen und habe damit marginal die Konsenserwartung von KRW 14,0 Bio. übertroffen.Das Management habe allerdings gewarnt, dass sich die Chip-Nachfrage weiter abschwächen würde, da Konsumenten weniger einkaufen würden. Auch die sonst so robuste Nachfrage von Serverkunden könnte aufgrund von Rezessionssorgen ebenfalls Veränderungen erfahren. Das Mobilfunkgeschäft habe darüber hinaus aufgrund geopolitischer Probleme, Inflationssorgen und höherer Komponenten- und Logistikkosten einen Gewinnrückgang verzeichnet.Die Samsung Electronics-Aktie lege heute früh dennoch um 1,7% zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.