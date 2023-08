Börsenplätze Samara Asset Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Samara Asset Group-Aktie:

2,02 EUR +2,02% (02.08.2023, 10:23)



Xetra-Aktienkurs Samara Asset Group-Aktie:

2,02 EUR -0,98% (02.08.2023, 11:24)



ISIN Samara Asset Group-Aktie:

MT0001770107



WKN Samara Asset Group-Aktie:

A2JDEW



Ticker-Symbol Samara Asset Group-Aktie:

SRAG



Kurzprofil Samara Asset Group:



Die Samara Asset Group (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: SRAG) ist ein alternativer Vermögensverwalter, der auf moderne Deep-Tech-Technologien setzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Alpha-generierende Strategien und hat eine starke Verbindung zum Bitcoin-Bereich. Samara Asset Group investiert aktiv in Fonds, insbesondere über ihre Samara Alpha-Plattform. Die Gründung der Samara Asset Group erfolgte durch die Kooperation der Apeiron Investment Group, dem Family Office von Christian Angermayer, und dem angesehenen Krypto-Experten Mike Novogratz. CEO Patrick Lowry leitet das Unternehmen mit dem Glauben an eine zukünftige Ausrichtung des Finanzwesens, die auf Dezentralisierung und Demokratisierung basiert. In diesem Kontext wird Bitcoin als relevanter Faktor betrachtet. (02.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Samara Asset Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Samara Asset Group (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: SRAG) weiterhin zu kaufen.Im Juni 2023 habe die Samara Asset Group (ehemals: Cryptology Asset Group) ihre gesamte Beteiligung an Block.one, einem Kryptounternehmen, für 118,9 Mio. USD verkauft, was zu einem Gewinn von rund 52 Mio. USD geführt habe. Anschließend habe das Unternehmen eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie ausgeschüttet, was einer Gesamtausschüttung von rund 74 Millionen Euro entspreche. Samara sehe die neue Strategie im Fonds-von-Fonds-Geschäft. Dies stehe im Einklang mit dem Ziel, ein zuverlässiger institutioneller Investor zu werden. Samara strebe mit seiner marktneutralen Fund-of-Fund-Strategie eine erwartete jährliche Rendite von 25% bis 35% an und profitiere dabei von der erfolgreichen Einführung der Plattform Samara Alpha. Die Strategie nutze Ineffizienzen insbesondere in der Krypto-Landschaft, um Alpha und hohe Renditen zu generieren und gleichzeitig das Risiko von Basiswerten und Volatilität zu reduzieren.Samara Alpha operiere als unabhängige Tochtergesellschaft der Samara Asset Group und verwalte seine Fonds unabhängig mit externen Mitgliedern und Kommanditisten. Die Aktionäre würden ebenfalls am potenziellen Erfolg von Samara Alpha partizipieren. Während die Bewertung der Tochtergesellschaft derzeit auf Kostenbasis erfolge, werde nach strategischen Investoren gesucht, um den Wert der Gesellschaft zu erhöhen. Eine mögliche Kapitalerhöhung könnte strategische Investoren einbeziehen, die neben der Samara Asset Group investieren würden.Die Samara Asset Group habe 10 Millionen Dollar in den marktneutralen Multi-Strategie-Fonds investiert, der von ihrer Tochtergesellschaft Samara Alpha Management aufgelegt worden sei. Diese in den USA ansässige Vermögensverwaltungstochter habe sich auf die Nutzung von Marktineffizienzen im aufstrebenden Bereich der digitalen Vermögenswerte spezialisiert, mit dem Ziel, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Unter der Leitung von Chief Investment Officer Adil Abdulali verfüge das Unternehmen über ein diversifiziertes Portfolio digitaler Vermögensverwalter.Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Analysten der GBC AG, stufen die Samara Asset Group-Aktie daher weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link