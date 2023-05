Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach den vorläufigen Zahlen und der bestätigten Jahresprognose im April hätten Anleger bei Salzgitter vor den endgültigen Zahlen mit wenig Überraschungen gerechnet. Doch der Stahlkonzern habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert, was am Markt nicht gut ankomme - die Aktie verliere rund fünf Prozent.Salzgitter gehe vor allem in der Stahlerzeugung und im Handel von niedrigeren Erlösen aus und rechne deshalb mit weniger Umsatz als noch Ende April. Zum Jahresauftakt seien die Umsätze wegen sinkender Versandmengen und niedrigerer Durchschnittserlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. An der Ergebnisprognose halte der Konzern hingegen fest.Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan habe eigentlich keine Überraschungen erwartet, da das Vorsteuerergebnis vorab veröffentlicht worden sei und die Jahresziele im April bekräftigt worden seien. Die qualitativen Aussagen zur Entwicklung wiesen auf eine erhebliche Verschlechterung der Umsatzentwicklung in der Stahlerzeugung und im Handel hin, habe der Experte bemerkt. Dass Salzgitter die Ergebnisprognose bekräftigt habe, lasse auf eine Vorsicht des Managements im zweiten Halbjahr schließen. So habe das Unternehmen bereits rund 45 Prozent des Vorsteuerergebnisses im ersten Quartal eingefahren. Dies bedeute Korrekturbedarf für die Markterwartungen nach unten. Positiv habe er hingegen den Mittelzufluss erwähnt, der seine Erwartungen übertroffen habe.Salzgitter sehe für das laufende Jahr jetzt einen Umsatzrückgang von 12,6 Milliarden auf 11,5 bis 12 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Zuvor seien Erlöse von "um die" 13 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. In der Stahlproduktion erwarte das Management um Konzernchef Gunnar Groebler inzwischen einen "merklichen" Rückgang, nachdem es im März zur Bilanzvorlage noch mit "leicht" sinkenden Erlösen gerechnet habe. Auch die Aussichten für den Handel hätten sich eingetrübt. Sei Salzgitter zuvor von einer Stagnation ausgegangen, erwarte das Unternehmen hier nun ebenfalls einen Rückgang.Im ersten Quartal sei der Umsatz wegen der niedrigeren Preise bei vielen Walzstahlprodukten und geringeren Mengen um elf Prozent auf drei Milliarden Euro gesunken, wie das Unternehmen weiter mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Steuern sei wie bereits bekannt von 465 Millionen auf 184 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich habe Salzgitter mit etwas mehr als 140 Millionen Euro ebenfalls erheblich weniger als die im starken Vorjahresquartal erzielten knapp 369 Millionen Euro verdient.Im Gegensatz zum Gewinnrückgang sei mit der gesenkten Umsatzprognose nicht zu rechnen gewesen. Das sei kein gutes Zeichen für die Branche.Bei Salzgitter warten Anleger vorerst ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)