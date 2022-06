In den USA würden heute neue Daten zur Lage am Immobilienmarkt des Landes veröffentlicht. Nach der ausgeprägten Schwäche im April komme es bei den Neubauverkäufen im Mai hoffentlich nicht nochmals zu einem Einbruch. Die gestiegenen Zinsen seien aber natürlich sicherlich keinesfalls hilfreich für den Immobilienmarkt der USA. Daneben würden noch finale Daten zum Michigan-Index für Juni veröffentlicht. Am grundsätzlichen Bild, dass die Inflation die Stimmung der Konsumenten belaste, dürften selbst mögliche Revisionen jedoch nicht wirklich etwas verändern.



Vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden guten Halbjahresergebnisses habe Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Stahlkonzern erwarte nun einen Umsatz von 13 (bisher: knapp 11) Mrd. EUR. Der Vorsteuergewinn solle 1,0 bis 1,2 Mrd. EUR erreichen, bislang sei mit 750 bis 900 Mio. EUR gerechnet worden. Die Bereiche Stahlerzeugung und Handel hätten auch im zweiten Quartal von der deutlich positiven Preis- und Nachfrageentwicklung für sämtliche Stahlprodukte profitiert, habe Salzgitter erklärt.



Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) und Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133) möchten in einem Gemeinschaftsunternehmen gemeinsam Elektrolyseuren für erneuerbaren Wasserstoff in Serie bauen. Siemens Energy werde mit 74,9% die Mehrheit halten. Der Produktionsstart sei für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen. Bis 2025 würden die Partner einen Anstieg der jährlichen Produktionskapazität auf 3 Gigawatt anpeilen.



Der Modehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) streiche infolge einer abflauenden Kauflust der Kunden seine Jahresziele zusammen. 2022 dürfte der Umsatz nur im besten Fall um 3% auf 10,7 Mrd. EUR steigen.



An den Ölmärkten sei es unter leichten Schwankungen noch ein wenig gen Süden gegangen. Die Angst der Investoren vor einer wirtschaftlichen Abschwächung sei durch die Abschwächung der Einkaufsmanagerindices der Euro-Zone untermauert worden.



Wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten habe Wirtschaftsminister Habeck die zweite Eskalationsstufe (Alarmstufe) im Notfallplan Gas ausgerufen. Zwar sei die Versorgungssicherheit weiterhin gegeben und es werde weiter eingespeichert, dennoch liege eine Störung der Gasversorgung vor. Erforderlich sei der Schritt vor allem wegen der sechzigprozentigen Drosselung der Gaslieferung über die Ostseepipeline Nord Stream 1. Die Preisanpassungsklausel, welche die unmittelbare Preisweitergabe jenseits von vertraglichen Bestimmungen ermögliche, solle von der Bundesnetzagentur hingegen noch nicht aktiviert werden. Der Erdgaspreis am europäischen Referenzmarkt TTF habe sich von den Geschehnissen verhältnismäßig unbeeindruckt gezeigt und sei stabil geblieben. Wie stark sich die Versorgungssituation jedoch noch zuspitzen werde, zeige sich in den kommenden Wochen und Monaten. (24.06.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seinen Einbruch auch im Mai fortgesetzt, berichten die Analysten der NORD/LB.Wie der Herstellerverband Acea mitgeteilt habe, seien die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien um 18,5% gegenüber dem Vormonat auf 167.876 Einheiten zurückgegangen; ytd - 20,3%. (Lkw+Busse: Wachstum; Vans: Rückgang).Rückläufige Auslandsbestellungen, die anhaltend hohe Inflation und die gestiegene Unsicherheit (u.a. Ukraine-Krieg, Rezessionssorgen) hätten das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Juni unerwartet stark gebremst. Der S&P Global-Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft habe sich auf 51,3 von 53,7 Punkten im Vormonat verringert. Der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes habe sich auf 52,0 von 54,8 Punkten und damit zum vierten Mal in Folge ermäßigt. Der Service-Index habe nur noch 52,4 nach 55,0 Zählern erreicht.Der Tarifkonflikt zwischen ver.di und dem ZDS (Zentralverband der deutschen Seehäfen) habe sich wieder zugespitzt. Nach den ersten Arbeitsniederlegungen zum Monatsanfang seien die deutschen Seehäfen mit Frühschichtbeginn am Donnerstag für 24h wiederholt bestreikt worden. Betroffen gewesen seien die Abfertigung von Container- und Frachtschiffen in Brake, Bremen, Bremerhaven, Emden, Hamburg und Wilhelmshaven. Die Zahl der vor der Küste wartenden Schiffe dürfte sich somit erneut erhöht und die ohnehin vorhandenen Lieferkettenprobleme in diversen Branchen kaum verringert haben.