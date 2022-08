Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (22.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) als einen Tipp des Tages unter die Lupe.Die Salzgitter-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen etwas von ihren Tiefs gelöst. Der Börsenexperte beziehe sich auf die neue Analyse der Credit Suisse. Die Analysten hätten ihre Verkaufsempfehlung aufgegeben und die Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro angehoben. Die Experten von "Der Aktionär" sehen Potenzial in der Aktie. Sie würden damit rechnen, dass zumindest das Gap aus dem Juni geschlossen werde.Entscheidend sei bei Salzgitter die Entwicklung rund um die Konjunktur. Kaum eine Branche sei so zyklisch wie der Stahl. Gelinge es den Notenbanken, bei der Konjunktur mit den Zinsanhebungen eine weiche Landung hinzubekommen, dann seien die aktuellen Bewertungsniveaus deutlich zu günstig. Salzgitter komme aktuell auf ein KGV von lediglich 2. Entsprechend gebe es aber ein Risiko, dass in einer Rezession die Gewinne schnell Geschichte seien. Deswegen ist die Salzgitter-Aktie nur für spekulative Anleger geeignet, so Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.08.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:24,54 EUR -2,54% (22.08.2022, 16:41)