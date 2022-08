Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,36 EUR -1,20% (19.08.2022, 15:09)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (19.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden die deutschen Stahlaktien ihre Berg- und Talfahrt am Freitag fortsetzen. thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co würden angesichts der wieder aufflammenden Rezessionssorgen, die viele zyklische Aktien unter Druck setzen würden, deutlich an Boden verlieren. Die Situation bleibe nach wie vor komplex.Die hohen Erzeugerpreise in Deutschland hätten gezeigt, dass der Inflationsdruck nach wie vor nicht nachlasse. Das verschärfe die Sorgen vor schnell steigenden Zinsen, was die ohnehin schwächelnde Konjunktur weiter abwürgen könnte. Stahlaktien würden als besonders zyklisch gelten, die Gewinne der vergangenen Quartale würden in einer Rezession wohl schnell Geschichte sein - und die Aktienkurse weiter unter Druck geraten.Die Volatilität bei den zyklischen Stahlaktien dürfte auch künftig hoch bleiben. Die Bewertungen sein aber günstig. Wer darauf setze, dass den Notenbanken eine weiche Landung der Konjunktur gelinge, der könne eine spekulative Position eingehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2022)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:26,16 EUR -1,36% (19.08.2022, 14:50)