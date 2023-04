Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

34,94 EUR -1,85% (25.04.2023, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

34,98 EUR -2,29% (25.04.2023, 11:58)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (25.04.2023/ac/a/nw)





Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP senkt Short-Position in Aktien der Salzgitter AG moderat:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) ein Stück weit zurück.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 24.04.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,59% der Aktien der Salzgitter AG reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Salzgitter AG:0,88% Millennium Capital Partners LLP (24.04.2023)0,60% Winton Capital Management Limited (28.03.2019)0,59% Millennium International Management LP (24.04.2023)0,50% Capital Fund Management SA (04.01.2018)Börsenplätze Salzgitter-Aktie: