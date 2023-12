Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (18.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Eine milliardenschwere Fusion sorge am Montag für Aufsehen in der Stahlbranche. Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel wolle demnach den US-Rivalen US Steel übernehmen. Die US-Steel-Aktie springe daraufhin rund 30% nach oben. Auch die Papiere der deutschen Wettbewerber thyssenkrupp und Salzgitter würden im Sog nach oben ziehen.Die Konsolidierung in der Stahlbranche schreite voran, das komme am Markt gut an. thyssenkrupp selbst habe in den Verhandlungen mit EPH aus Tschechien wegen eines Stahl-Joint-Ventures aber nach wie vor keinen Durchbruch erzielt. Charttechnische Impulse würden derzeit fehlen. Bei Salzgitter sehe das Chartbild besser aus. Wer auf eine robuste Konjunktur 2024 setzen wolle, könne einen Trade eingehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:29,06 EUR +1,25% (18.12.2023, 16:40)