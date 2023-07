Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

31,90 EUR -5,06% (05.07.2023, 13:29)



XETRA-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

31,80 EUR -5,58% (05.07.2023, 13:22)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (05.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld verliere die Aktie von Salzgitter am Mittwoch besonders stark. Mit einem Minus von knapp 6 Prozent rangiere der Stahlwert klar am SDAX-Ende. Belastend wirke dabei vor allem eine neue Studie der Investmentbank Oddo BHF, in der vor allem die Auswirkungen der Immobilienkrise unter die Lupe genommen worden seien.Salzgitter leide unter dem starken Konjunkturabschwung in Europa, heiße es in der neuen Studie. Besonders die Krise im Immobiliensektor setze dem Stahlkonzern zu. Oddo verweise dabei auf die Tochter Peiner Träger, die Träger- und Stützenprofile an die Branche liefere. Dagegen würde sich Salzgitter im Automobilbereich und im Energiesektor recht gut schlagen.Oddo habe angesichts der Entwicklung das Kursziel von 32 auf 30 Euro gesenkt. Damit hätte die Aktie auch nach der jüngsten Talfahrt noch immer etwas Luft nach unten. Das Votum laute entsprechend "underperform".Ein Einstieg bietet sich aktuell nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link