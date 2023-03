Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

35,10 EUR +4,53% (28.03.2023, 09:52)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen.



Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (28.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche seien erneut Gerüchte über eine Abspaltung der Stahlsparte von thyssenkrupp aufgekommen. Bereits in der Vergangenheit habe es in diesem Zusammenhang immer wieder Gerüchte über eine deutsche Stahlfusion mit Salzgitter gegeben. Nun habe sich Salzgitter-Chef Gunnar Groebler in dieser Frage klar positioniert.Man führe derzeit keine Gespräche über eine Fusion, so Groebler gegenüber Reuters. "Bisher habe ich noch kein wirtschaftliches und industrielles Konzept gesehen, das so überzeugend ist, dass ich es unseren Aktionären vorschlagen würde", habe der CEO auf die Frage nach der Attraktivität eines Zusammenschlusses gesagt.Spannend bleibe bei einem möglichen Stahl-Spin-off von thyssenkrupp auch die Frage nach dem Joint-Venture HKM. An diesem halte thyssenkrupp 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent und Vallourec aus Frankreich 20 Prozent - die Franzosen möchten ihren Anteil allerdings verkaufen. "Wir haben immer gesagt, dass wir zu HKM stehen", habe Groebler gesagt. "Vallourec hat eine andere Position. Wir diskutieren darüber, wie eine mögliche Zukunft für HKM aussehen könnte."