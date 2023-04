Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

36,78 EUR -0,54% (24.04.2023, 10:20)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (24.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die LupeAm Montag habe der Stahlkonzern vorläufige Zahlen gemeldet. Auch wenn der Gewinn wenig überraschend zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sei, hätten die Eckdaten über den Erwartungen gelegen. Ein Händler habe in einer ersten Reaktion die Eckdaten gelobt, habe jedoch den unveränderten Jahresausblick moniert. So liege die durchschnittliche Analystenschätzung am oberen Ende der Zielspanne.Der Gewinnrückgang sei keine Überraschung. Angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Stahlpreise scheine der Einbruch aber weniger schlimm zu werden als befürchtet. Das sei für die gesamte Branche ein starkes Zeichen. "Der Aktionär" setze hier derzeit aber v.a. auf thyssenkrupp, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 24.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:36,46 EUR -1,19% (24.04.2023, 10:12)