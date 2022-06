Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (30.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter: Erneut höhere Jahresziele gesetzt - AktienanalyseDer Stahlkonzern Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) hat angesichts einer anhaltend guten Stahlnachfrage und hoher Preise seine Jahresziele erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen erwarte nun einen Umsatz von 13 Mrd. Euro und damit etwa zwei Mrd. mehr als zuvor prognostiziert. Davon sollten 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro als Gewinn vor Steuern hängen bleiben. Bislang sei der Vorstand von 750 bis 900 Mio. Euro ausgegangen.Die Börse habe wenig begeistert reagiert. Zum einen liege selbst das obere Ende des Gewinnziels noch unter der durchschnittlichen Analystenschätzung, wie Luke Nelson von J.P. Morgan zu bedenken gegeben habe. Zum anderen habe der Konzern deutlich gemacht, dass sich die überdurchschnittlichen Gewinnmargen infolge der jüngsten Stahlpreise-Konsolidierung nicht fortschreiben lassen würden. Zudem setze Salzgitter für seine Prognose voraus, dass Erdgas uneingeschränkt verfügbar bleibe. Auch seien die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs kaum quantifizierbar. Hinter den neuen Zielen stünden also einige Fragezeichen.Auch Dirk Schlamp von der DZ BANK habe der Anhebung wenig Positives abgewinnen können. Er habe die Aktie, die schon länger unter Konjunktursorgen leide, von "kaufen" auf "halten" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 26 Euro gesenkt. Das würde zwar bedeuten, dass die sich aus Expertensicht ab dem zweiten Halbjahr eintrübenden Rahmenbedingungen und Perspektiven inzwischen in den Kursen eingepreist seien, solange sich das Papier aber noch im Abwärtstrend befinde, sollten Anleger aber eher vorsichtig bleiben. (Ausgabe 25/2022)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:23,32 EUR -2,18% (30.06.2022, 12:14)