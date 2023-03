Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen.



Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (27.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds rechne der Stahlkonzern Salzgitter in diesem Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Der Auftakt ins Geschäftsjahr mache aber Mut, der Ausblick sei auch deshalb besser als erwartet. Die Aktie reagiere entsprechend positiv, auch die Papiere des Wettbewerbers thyssenkrupp würden im frühen Handel zulegen.Salzgitter erwarte 2023 ein EBITDA von 750 bis 850 Millionen Euro. Analysten hätten allerdings mit noch weniger gerechnet. Vor Steuern dürften 300 bis 400 Millionen Euro übrig bleiben. Der Umsatz solle um die 13 Milliarden Euro erreichen und damit leicht wachsen. Dabei stelle sich das erste Quartal besser dar, als noch Ende 2022 erwartet, so Finanzvorstand Burkhard Becker.So habe sich die Nachfrage zum Jahresauftakt den Angaben zufolge wieder belebt. Salzgitter sei Mitte November angesichts einer hohen Inflation und steigender Energiepreise insbesondere in Europa von einem sich weiter eintrübenden Umfeld ausgegangen und habe für die nächsten Quartale eine verhaltene Geschäftsentwicklung in Aussicht gestellt.Im vergangenen Jahr habe sich das Umfeld ab der zweiten Jahreshälfte zunehmend verschlechtert. Die noch in den ersten sechs Monaten deutlich gestiegenen Stahlpreise seien rapide gesunken. Dank der hohen Preise im ersten Halbjahr habe Salzgitter Umsatz und Gewinn 2022 jedoch deutlich steigern können. Der Außenumsatz sei um knapp ein Drittel auf 12,6 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe von knapp 1,3 auf 1,6 Milliarden Euro zugelegt.Vor Steuern habe Salzgitter mit 1,25 Milliarden Euro unter anderem dank Einsparungen deutlich mehr als im Vorjahr verdient, als knapp 706 Millionen Euro erzielt worden seien. Das Unternehmen habe damit das obere Ende seiner Prognose erreicht und sich damit im Rahmen dessen bewegt, was Analysten zuvor geschätzt hätten. Die Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis habe Salzgitter 156 Millionen Euro eingebracht und damit weniger als im Vorjahr mit rund 217 Millionen Euro.Die Zahlen würden zeigen: Es laufe in der Stahlbranche weniger schlimm wie befürchtet. Nach wie vor zeige sich die Konjunktur relativ robust."Der Aktionär" favorisiert in der Branche aber den Wettbewerber thyssenkrupp, der mit dem möglichen Nucera-IPO noch einen Kurstreiber in der Hinterhand hat. (Analyse vom 27.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link