Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

27,32 EUR +4,27% (11.11.2022, 11:50)



XETRA-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

27,72 EUR +6,13% (11.11.2022, 11:36)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (11.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die steigenden Kosten und die Rezessionsangst hätten dem Stahlkonzern Salzgitter zuletzt stark zugesetzt. Nun habe das Management aber die Prognose mit der Vorlage der Quartalszahlen bestätigt. Das komme am Markt gut an, die Aktie setze die Erholungsrally der vergangenen Tage im frühen Handel fort.Salzgitter gehe angesichts hoher Inflation und steigender Energiepreise insbesondere in Europa von einem sich weiter eintrübendes Umfeld aus. Der erste Ausblick von Finanzvorstand Burkhard Becker auf 2023 falle daher "verhalten, jedoch nicht pessimistisch aus". Die Jahresprognose habe der Konzern dank der robusten Entwicklung vor allem in der ersten Jahreshälfte aber bestätigt.In den ersten neun Monaten sei der Außenumsatz von Salzgitter vor allem preisbedingt um 40 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 1,15 Milliarden Euro fast verdoppelt worden. Damit habe der Konzern die Ernte für 2022 so gut wie eingefahren, gehe das Management doch weiter von einem Vorsteuergewinn von 1 bis 1,2 Milliarden Euro für dieses Jahr aus. Unter dem Strich habe Salzgitter im Zeitraum Januar bis September 946 Millionen Euro verdient - nach 468 Millionen Euro im Vorjahr.Werden die jüngsten Erholungs-Hochs bei knapp 27 Euro überwunden, können risikofreudige Anleger einen Trade riskieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 11.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link