Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 14.11.2023 30,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 14.11.2023 28,40 Neutral J.P. Morgan Moses Ola 13.11.2023 26,00 Neutral UBS Andrew Jones 13.11.2023 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 13.11.2023



27,40 EUR -1,01% (21.11.2023)



27,44 EUR -1,15% (21.11.2023)



DE0006202005



620200



SZG



SZG



SZGPF



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (22.11.2023/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 26,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 13.11.2023 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben.Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres in einem von zunehmenden konjunkturellen Herausforderungen geprägten Umfeld ein vorzeigbares Ergebnis, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 13.11.2023. Haupttreiber dieser Entwicklung seien die im ersten Halbjahr noch zufriedenstellenden Resultate der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung sowie die anhaltend herausragende Performance des Technologiebereiches gewesen. Die Nettofinanzverschuldung des Konzerns habe sich trotz hoher Investitionen gegenüber dem Stand zum Ende des Geschäftsjahres 2022 um mehr als 150 Mio. EUR verringert. Dies unterstreiche abermals die weiterhin solide bilanzielle und finanzielle Verfassung des Konzerns.Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringeren Versandmengen sowie niedrigerer Durchschnittserlöse vieler Walzstahlprodukte sei der Außenumsatz des Konzerns in den ersten neun Monaten 2023 auf 8,4 Mrd. EUR gesunken (9M 2022: 9,8 Mrd. EUR). Es seien 576,0 Mio. EUR EBITDA (9M 2022: 1.396,8 Mio. EUR) und 254,3 Mio. EUR Gewinn vor Steuern (9M 2022: 1.145,3 Mio. EUR) erwirtschaftet worden. Das Resultat enthalte 20,0 Mio. EUR Beitrag der nach der Equity-Methode (IFRS-Bilanzierung) ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG (9M 2022: 115,7 Mio. EUR). Aus 193,7 Mio. EUR (9M 2022: 945,8 Mio. EUR) Nachsteuergewinn würden sich 3,51 EUR Ergebnis je Aktie (9M 2022: 17,40 EUR) errechnen.Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) habe 6,5% betragen (9M 2022: 22,9%). Mit 44,9% sei die Eigenkapitalquote nahezu stabil geblieben (9M 2022: 45,2%). Die Nettofinanzverschuldung habe sich um rund 400 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres verringert (- 400,8 Mio. EUR; 9M 2022: - 802,4 Mio. EUR).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Studie vom 13.11.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Obst sehe nach endgültigen Neunmonatszahlen keinen Anpassungsbedarf für die Markterwartungen. Trotz geringer Bewertung und möglicher Stabilisierung der Stahlpreise halte er es zu früh für einen Einstieg.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick: