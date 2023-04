Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26,60 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 30.03.2023 34,60 Underweight Morgan Stanley Alain Gabriel 30.03.2023 33,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 29.03.2023 38,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 28.03.2023 34,00 Neutral UBS Andrew Jones 27.03.2023 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 27.03.2023

Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

34,34 EUR -0,75% (06.04.2023, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

34,42 EUR -1,60% (05.04.2023)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen.



Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (06.04.2023/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 26,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 27.03.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. März zu entnehmen ist, gehe der Stahlkonzern wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes in diesem Jahr von einem deutlichen Gewinnrückgang aus. So erwarte er im laufenden Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 750 bis 850 Mio. Euro. Analysten hätten allerdings mit noch weniger gerechnet. Vor Steuern dürften 300 bis 400 Mio. Euro übrig bleiben. Der Umsatz solle um die 13 Mrd. Euro erreichen und damit leicht wachsen.2022 habe sich das Umfeld ab der zweiten Jahreshälfte zunehmend verschlechtert. Die noch in den ersten sechs Monaten deutlich gestiegenen Stahlpreise seien rapide gesunken. Dank der hohen Preise im ersten Halbjahr habe Salzgitter Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr jedoch deutlich steigern können. Der Außenumsatz sei um knapp ein Drittel auf 12,6 Mrd. Euro gestiegen. Das EBITDA habe von knapp 1,3 auf 1,6 Mrd. Euro zugelegt. Vor Steuern habe Salzgitter mit 1,25 Mrd. Euro deutlich mehr als im Vorjahr verdient, als knapp 706 Mio. Euro erzielt worden seien.Das Unternehmen habe damit das obere Ende seiner Prognose erreicht und sich damit im Rahmen dessen bewegt, was Analysten zuvor geschätzt hätten. Unter dem Strich sei der Gewinn von rund 586 Mio. Euro auf knapp 1,1 Mrd. Euro gestiegen. Die Aktionäre sollten daher eine höhere Dividende bekommen. Vorgeschlagen werde eine Zahlung von 1,00 Euro je Aktie, nach 75 Cent im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Studie vom 27.03.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag nach dem Rekordjahr liege über den Erwartungen, so der Analyst. Der Ausblick für den Vorsteuergewinn 2023 liege auf dem Niveau der Erwartungen.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 26,60 Euro. Analyst Luke Nelson hat den Titel in einer Studie vom 30.03.2023 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 21,20 auf 26,60 Euro angehoben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick: