Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,50 Underweight Morgan Stanley Alain Gabriel 27.07.2023 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 21.07.2023 34,00 Neutral UBS Andrew Jones 20.07.2023 23,30 Underweight J.P. Morgan Dominic O'Kane 20.07.2023 38,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 07.07.2023



Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

28,94 EUR +0,07% (10.08.2023, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

28,84 EUR +0,28% (09.08.2023)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (10.08.2023/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 23,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 11.08.2023 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2023 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern im ersten Halbjahr einen überraschend starken Gewinneinbruch erlitten. Vor Steuern habe nach vorläufigen Zahlen ein Gewinn von 243 Mio. Euro und damit nur ein Viertel so viel wie ein Jahr zuvor gestanden. Analysten hätten im Schnitt mit knapp 300 Mio. Euro gerechnet.Der Umsatz sei um 12% auf 5,8 Mrd. Euro abgesackt und habe damit ebenfalls die Erwartungen der Experten verfehlt. Dennoch sehe der Vorstand den Konzern auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Umsatz zwischen 11,5 und 12 Mrd. Euro und einen Vorsteuergewinn zwischen 300 und 400 Mio. Euro zu erzielen.Die Salzgitter-Führung habe ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr erst Mitte Mai gekappt, das Gewinnziel aber bekräftigt. Im Vorjahr habe der Konzern noch einen Umsatz von 12,6 Mrd. Euro und einen Vorsteuergewinn von 1,25 Mrd. Euro erzielt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Studie vom 21.07.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen wegen des schwierigeren Konjunkturumfelds verfehlt, so der Analyst. Eine nachlassende Nachfrage bestimmter Industriezweige bringe Gegenwind. Doch die Stahlpreise dürften sich im Sommer stabilisieren. Mittel- bis langfristig sollte Salzgitter von seiner Strategie hin zum Klimaschutz profitieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick: