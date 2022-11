Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 34,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 14.11.2022 25,00 Neutral UBS Andrew Jones 11.11.2022 20,50 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 11.11.2022 28,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 11.11.2022 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 11.11.2022

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (23.11.2022/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 20,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 11.11.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November zu entnehmen ist, gehe der Stahlkonzern angesichts einer hohen Inflation und steigenden Energiepreisen insbesondere in Europa von einem sich weiter eintrübendes Umfeld aus. Finanzvorstand Burkhard Becker erwarte daher in den kommenden Quartalen "eine verhaltene Geschäftsentwicklung". Die Jahresprognose habe der Konkurrent von thyssenkrupp bei der Vorlage der Neunmonatszahlen dank der robusten Entwicklung vor allem in der ersten Jahreshälfte bestätigt.In den ersten neun Monaten sei der Außenumsatz von Salzgitter vor allem preisbedingt um 40 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 1,15 Milliarden Euro fast verdoppelt worden. Damit habe der Konzern die Ernte für 2022 so gut wie eingefahren, gehe das Management doch weiter von einem Vorsteuergewinn von 1 bis 1,2 Milliarden Euro für dieses Jahr aus. Unter dem Strich habe Salzgitter im Zeitraum Januar bis September 945,8 Millionen Euro verdient, nach 467,7 Millionen Euro im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Studie vom 11.11.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Die Resultate seien besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst Christian Obst. Die Jahresziele habe der Stahlkonzern bereits nach neun Monaten erreicht, aber dennoch den Ausblick unverändert gelassen, habe er moniert.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 20,50 Euro. Analyst Luke Nelson hat den Titel in einer Studie vom 11.11.2022 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde aber von 19,60 auf 20,50 Euro angehoben. Die Wechselkurse hätten sich vorteilhaft auf das operative Ergebnis (EBIT) ausgewirkt, so Nelson. Zudem solle im Sommer ein Hochofen des Stahlherstellers neu ausgekleidet und im Frühjahr ein weiterer Hochofen wieder in Betrieb genommen werden, wenn laut dem Unternehmen die Nachfrage wieder steigen dürfte.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick: