Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,00 Neutral UBS Andrew Jones 18.08.2023 28,00 Underweight Morgan Stanley Alain Gabriel 17.08.2023 20,20 Underweight J.P. Morgan Moses Ola 14.08.2023 27,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 14.08.2023 32,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 14.08.2023 45,00 Buy Baader Bank Christian Obst 11.08.2023



Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

27,28 EUR +1,56% (22.08.2023)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

27,20 EUR +1,64% (22.08.2023)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (23.08.2023/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 20,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 11.08.2023 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. August zu entnehmen ist, gehe der Stahlkonzern nach einem verhaltenen ersten Halbjahr in den kommenden Monaten von einer anhaltend trüben Entwicklung aus. Es sei eine schwächere zweite Jahreshälfte zu erwarten. Das politische und wirtschaftliche Umfeld bleibe anhaltend volatil. An der Prognose für 2023 halte der Konkurrent von thyssenkrupp dennoch fest.Das Unternehmen erwarte weiter für das laufende Jahr einen Umsatz von 11,5 bis 12 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis sehe das Management um Konzernchef Gunnar Groebler bei 300 bis 400 Millionen Euro. Damit gehe das Unternehmen angesichts gesunkener Stahlpreise sowie einer geringeren Nachfrage von deutlichen Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr aus."Angesichts der aktuell erheblichen konjunkturellen Herausforderungen in unserem Kernmarkt Deutschland ist die Aufrechterhaltung der Umsatz- und Ergebnisprognose kein Selbstläufer", habe Finanzvorstand Burkhard Becker gesagt. So sollten die Diversifikation der Geschäftsbereiche sowie das laufende Sparprogramm dazu beitragen, die Ziele zu erreichen.In den ersten sechs Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz bei Salzgitter wegen rückläufiger Versandmengen sowie niedrigerer Durchschnittserlöse vieler Walzstahlprodukte um 12 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von zuvor 1,1 Milliarden auf 461 Millionen Euro eingebrochen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Studie vom 11.08.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 45,00 Euro belassen. Es gebe keine positiven Impulse im endgültigen Halbjahresbericht, so der Analyst. Salzgitter habe im Juli bereits enttäuschende Eckdaten veröffentlicht.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Moses Ola hat den Titel in einer Studie vom 14.08.2023 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 23,30 auf 20,20 Euro gesenkt. Ola habe seine Schätzungen nach den Zweitquartalsergebnissen und der Erkenntnis, dass das Management des Stahlkonzerns nun eher das untere Ende der bisherigen Jahres-Zielspanne anpeile, erneuert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?