Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27,00 Hold Jefferies Cole Hathorn 19.03.2024 25,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 18.03.2024 24,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 18.03.2024 22,60 Neutral J.P. Morgan Moses Ola 15.03.2024 26,00 Neutral UBS Andrew Jones 15.03.2024



23,84 EUR +1,10% (22.03.2024)



23,72 EUR +0,59% (22.03.2024)



ISIN: DE0006202005



620200



SZG



SZG



SZGPF



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (25.03.2024/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 oder 22,60 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter hat am 15.03.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. März zu entnehmen ist, sehe der Stahlhersteller nach einem schwachen Jahr 2023 eine leichte Belebung. Das Marktumfeld dürfte sich im Verlauf des Jahres zunehmend aufhellen. Für 2024 habe sich Konkurrent von thyssenkrupp einen Umsatz von 10,5 Milliarden bis 11 Milliarden Euro vorgenommen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sehe das Management um Konzernchef Gunnar Groebler zwischen 700 und 750 Millionen Euro. Vor Steuern sollten davon 250 bis 300 Millionen Euro als Gewinn hängenbleiben. Das erste Quartal dürfte dabei noch von dem schwächeren Umfeld des zweiten Halbjahres 2023 geprägt sein.Im vergangene Geschäftsjahr habe die Entwicklung unter einer sich abkühlenden Konjunktur, einer hohen Inflation sowie deutlich niedrigeren Stahlpreisen gelitten. Bei den Preisen sehe Salzgitter eigenen Aussagen zufolge die Talsohle im Schlussquartal durchschritten.Der Außenumsatz sei 2023 um 14 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro gesunken, das operative Ergebnis (EBITDA) sei von 1,6 Milliarden auf 677 Millionen Euro zurückgegangen. Nach Steuern habe Salzgitter mit rund 204 Millionen Euro ebenfalls deutlich weniger als im Vorjahr erzielt, als knapp 1,1 Milliarden Euro verbucht worden seien.So habe auch die Beteiligung an dem Kupferhersteller Aurubis erheblich weniger eingebracht als im Vorjahr, nachdem das Hamburger Unternehmen Millionenschäden durch Betrugs- und Diebstahlfälle habe hinnehmen müssen. Salzgitter-Aktionäre sollten eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie erhalten, nach 1,00 Euro 2022.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Moses Ola hat den Titel in einer Studie vom 15.03.2024 weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 26,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Das Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Stahlkonzerns werde durch den deutlich angehobene Investitions- und Schuldenausblick aufgewogen, so der Analyst. Höhere Verbindlichkeiten würden Salzgitter verwundbarer für sinkende Stahlpreise machen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick: