Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,72 EUR -1,33% (05.01.2024, 13:37)



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,62 EUR -1,33% (05.01.2024, 13:19)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (05.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach dem starken Auftakt habe sich die Stimmung für die deutschen Stahlaktien im Börsenjahr 2023 rasch eingetrübt. Bei thyssenkrupp habe sich eine lange Seitwärtsbewegung ausgebildet, die Salzgitter-Aktie habe sich vom Hoch im März bis Ende Oktober fast halbiert. Auch 2024 könnte die Konkurrenz die Nase vorn haben.Dieser Meinung sei zumindest Analyst Moses Ola von JPMorgan. Er rechne in einer Branchenstudie damit, dass die Erholung der Stahlnachfrage in Europa auch 2024 fragil bleibe. Dennoch würden sich angesichts der Abwertung der Branche im vergangenen Jahr Chancen für qualitativ hochwertige Stahlproduzenten mit Bewertungspuffer bieten.Als besonders attraktiv bezeichne Ola dabei den Marktführer ArcelorMittal und SSAB aus Schweden. thyssenkrupp und Salzgitter seien dagegen stärker fremdfinanziert und weniger interessant. Das Rating für beide Aktien laute entsprechend lediglich "Neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie: