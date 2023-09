NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen erhöhen das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 210 auf 230 USD.Salesforce.com habe ein weiteres beeindruckendes Margenquartal abgeliefert, was zeige, dass das Unternehmen in der Lage gewesen sei, Kostenschichten ohne wesentliche Störungen zu beseitigen. Diese Umsetzung der operativen Margen habe zu starken Renditen geführt, aber sie sähen die Notwendigkeit einer besseren Top-Line, um die Bewertungen von hier aus voranzutreiben.Die Analysten von TD Cowen bewerten die Aktie von Salesforce.com Inc. weiterhin mit "market-perform". (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:203,60 EUR -0,39% (01.09.2023, 09:22)