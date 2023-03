NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (03.03.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Karl Keirstead von der UBS:Karl Keirstead, Analyst der UBS, hebt das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 162 auf 210 USD an.Das vierte Quartal von Salesforce.com, insbesondere die Margenentwicklung, habe selbst die optimistischsten Prognosen übertroffen und die Wachstumsaussichten seien besser gewesen als befürchtet, so der Analyst in einer Research Note. UBS sei der Ansicht, dass das kurzfristige Risiko-Ertrags-Verhältnis nach einer von Bain geleiteten Überprüfung struktureller Verbesserungen, einem aufgelösten M&A-Ausschuss und einer Konzentration auf eine Beschleunigung der GAAP-Erträge günstiger sei als nicht.Karl Keirstead, Analyst der UBS, bewertet die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "neutral" und erhöht das Kursziel von 162 auf 210 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:176,58 EUR +0,33% (03.03.2023, 11:56)