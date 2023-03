Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

180,30 EUR +14,53% (02.03.2023, 09:00)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

167,35 USD +2,29% (01.03.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Softwarehersteller Salesforce habe Anleger mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Blick nach vorn überrascht. Der Umsatz solle im laufenden Geschäftsjahr bei 34,5 bis 34,7 Milliarden US-Dollar liegen, habe der SAP ( ISIN DE0007164600 WKN 716460 )-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Analysten hätten nur mit 34,05 Milliarden Dollar gerechnet.Zudem wolle Salesforce im bis Januar 2024 laufenden Geschäftsjahr eine operative Marge von 27 Prozent erreichen. Im September habe das Unternehmen noch 25 Prozent angepeilt - bis 2026. Experten hätten nur mit 22,4 Prozent gerechnet. Der Aktienkurs von Salesforce habe im nachbörslichen Handel kräftig zugelegt und zuletzt um fast 16 Prozent über dem Schlusskurs an der NASDAQ bei 193,78 Dollar gelegen.Salesforce sei in den vergangenen Monaten verstärkt unter Druck von aktivistischen Investoren geraten. Mehrere Gesellschaften hätten Anteile an dem Unternehmen offengelegt. Diese hätten von Salesforce mehr Profitabilität gefordert, offenbar mit Erfolg. Der Konzern habe sich lange auf Wachstum konzentriert und viel Personal eingestellt sowie zahlreiche Übernahmen durchgeführt. Nun müsse sich Salesforce aufs Kostensparen verlegen, habe es von den Investoren geheißen."Der Aktionär" habe Anfang Februar im Rahmen des Trading-Tipps des Tages zum Kauf der Salesforce-Aktie. Nach dem jüngsten Kurssprung lägen Anlieger nun gut im Plus. Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. Die nächste charttechnisch extrem wichtige Hürde sei die 200-Dollar-Marke. Könne die Aktie auch diese überwinden, wäre dies ein neues klares positives Signal für den Wert. (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link