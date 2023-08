Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

205,00 EUR +4,01% (31.08.2023, 19:20)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

222,01 USD +3,24% (31.08.2023, 19:08)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com überrascht mit Q2-Ergebnis - KI als "helfende Hand"? AktiennewsDie Aktien des Softwareunternehmens Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) legten nach der Eröffnung des US-Handels fast 6% zu, nachdem sie von den Ergebnissen des zweiten Quartals profitiert hatten, haben aber im Laufe des Handelstages in den USA einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und notieren derzeit 3,5% im Plus, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe die Erwartungen der Analysten übertroffen und dürfte aufgrund seines umfassenden Zugangs zu Kundendaten von der künstlichen Intelligenz profitieren. Das größte "Problem" scheine die aktuelle Bewertung mit einem KGV von fast 70 und einem "Forward KGV" von 30 zu sein, was die Anleger wahrscheinlich dazu veranlasst habe, ihre Positionen in der Aktie zu reduzieren und angesichts der schwächeren Makrodaten vorsichtiger zu sein.Die Wall Street habe geringere Erwartungen für das zweite Quartal gehabt, was es dem Unternehmen leichter gemacht habe, die Prognosen zu übertreffen. Andererseits seien die Ergebnisse trotz eines gemischten makroökonomischen Umfelds stark geblieben.Analysten hätten darauf hingewiesen, dass der Bericht durch eine bessere Ausführung und nicht durch eine Verbesserung der Unternehmensgröße verbessert worden sei (was Salesforce.com durchaus für bessere Zeiten" positionieren könnte).Die Analysten der Citi seien der Ansicht, dass die Ergebnisse zwar gut gewesen seien, das schwierige makroökonomische Umfeld jedoch eine große Herausforderung für das Unternehmen angesichts der geringeren Geschäftsausgaben der multinationalen Unternehmen darstellen werde. Ihrer Ansicht nach dürfte die Margenverbesserung bereits "den Punkt des Maximums" erreicht haben und ein beschleunigtes Wachstum oder niedrigere Kosten seien derzeit unwahrscheinlich und würden die größte Herausforderung darstellen (obwohl die Position des Unternehmens als "KI-Führer" hier helfen könnte).Gleichzeitig scheine es, dass das Unternehmen aufgrund des großen Umfangs der Daten seiner Kunden langfristig vom KI-Trend profitieren könnte. Die Analysten von Stifel hätten daraufhin ihre Empfehlung auf 275USD pro Aktie angehoben.- Umsätze: 8,60 Mrd. USD gegenüber der Prognose von 8,53 Mrd. USD- Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS): 2,12USD gegenüber Prognose von 1,90 USD- Operative Marge: 31,6% gegenüber Prognose 28,2%.- Freier Cashflow: 630 Mio. USD gegenüber einer Prognose von 445 Mio. USDSalesforce.com habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 angehoben und rechne mit einem Umsatz zwischen 34,7 und 34,8 Mrd. USD gegenüber der vorherigen Umsatzschätzung von 34,5 bis 34,7 Mrd. USD (Wall Street habe 34,6 Mrd. USD erwartet). Das bereinigte Betriebsergebnis des Unternehmens habe bei mehr als 2,7 Mrd. USD gelegen (77% Anstieg gegenüber dem Vorjahr) gegenüber den Schätzungen von 2,42 Mrd. USD. Der CEO des Unternehmens, Marc Benioff, habe klar kommuniziert, dass das Unternehmen seine Führungsposition bei innovativen KI-Lösungen gegenüber seinen Konkurrenten behaupten wolle und alles daran setze, diesen Status im Interesse des Unternehmens und seiner Kunden zu erhalten.