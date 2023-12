NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

252,31 USD -2,96% (04.12.2023, 17:51)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (04.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Stifel:J. Parker Lane, Analyst von Stifel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und erhöht das Kursziel.Der Software-Konzern scheine gut durch die schwierigeren makroökonomischen Bedingungen zu navigieren, insbesondere im gehobenen Marktsegment, und Stifel sehe eine große Chance für die fortgesetzte Einführung von Data Cloud, Mulesoft und Einstein, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.J. Parker Lane, Analyst von Stifel, hat einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 275 auf 300 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:232,60 EUR -2,76% (04.12.2023, 18:03)