Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs von Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) stieg gestern um 9,4% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Hersteller von Cloud- und Unternehmenssoftware habe starke Q3-Ergebnisse berichtet, die sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Umsatzseite die Konsenserwartungen übertroffen hätten. Zudem sei der Ausblick besser als erwartet ausgefallen.



AbbVie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) habe angekündigt, den Hersteller für Krebsmedikamente ImmunoGen für USD 10,1 Mrd. übernehmen zu wollen, um der Abreifung des eigenen Produkts Humira entgegenzuwirken. AbbVie habe hierbei eine Prämie im Vergleich zum letzten Schlusskurs des Unternehmens in der Höhe von 94,6% geboten. Die Aktie von ImmunoGen (ISIN: US45253H1014, WKN: 878613, Ticker-Symbol: IMU, NASDAQ-Symbol: IMGN) sei im Zuge des Übernahmeangebots um 82,8% angestiegen. (01.12.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.