Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

197,30 EUR -6,05% (01.06.2023, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,38 USD +2,06% (31.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co erhöhen das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 145 auf 153 USD.Laut Sanford C. Bernstein & Co habe Salesforce in diesem Quartal die meisten wichtigen Kennzahlen übertroffen, aber das sei nicht genug gewesen und die Aktie sei nachbörslich gefallen. Die Margen seien der beste Teil der Geschichte gewesen, mit einem schönen Beat im Quartal und einem Leitfaden nach oben für das Geschäftsjahr 2024.Aber es habe auch Bedenken gegeben, so Bernstein. Ein großes Problem sei der Umsatz mit einem Wachstum von 11% in diesem Quartal und einer unveränderten Prognose für das Gesamtjahr, die ein Wachstum von 10% impliziere. Darüber hinaus werde der Auftragsbestand schwächer und während das Management auf die Makroebene verweise, bedeute die Abonnementnatur des Geschäfts, dass diese Zahlen keine dramatische Wende erfahren würden, füge das Unternehmen hinzu. Insgesamt falle es Bernstein schwer zu erkennen, wie das derzeitige Multiple von Salesforce zu rechtfertigen sei.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "underperform". (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: