NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

302,62 USD -0,38% (07.03.2024, 15:47)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (07.03.2024/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein.Canaccord habe sich den Salesforce TrailblazerDX 2024 angesehen, die Veranstaltung des Unternehmens für Administratoren, Entwickler und Architekten. Canaccord habe bereits in Frage gestellt, ob die Investitionen in diesen KI-Superzyklus ausreichen würden, um eine erneute Beschleunigung des Wachstums von Salesforce zu bewirken. Da sich das Unternehmen jedoch weiterhin auf Effizienz konzentriere und den Großteil der erwirtschafteten Gewinne durch Rückkäufe und eine Dividende an die Investoren zurückgebe, sei Canaccord der Meinung, dass dies eine Aktie sei, die Large-Cap-Investoren weiterhin besitzen sollten, da sie das Potenzial für eine bescheidene Neubewertung nach oben sähen.Die Analysten von Canaccord Genuity bewerten die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde bei 350 USD belassen. (Analyse vom 07.03.2024)