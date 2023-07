Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nach wie vor zu kaufen.Der SAP-Rivale Salesforce habe die erste Preiserhöhung seit sieben Jahren angekündigt. An der Wall Street sorge die Nachricht für Euphorie bei den Anlegern - die Aktie klettereals zweitbester Dow Jones-Wert um 3,6 Prozent. Aus diesem Grund dürfte die Salesforce-Strategie jedoch nur bedingt als Blaupause für SAP dienen.Seit der letzten Preiserhöhung habe Salesforce laut eigenen Angaben 22 neue Versionen und Tausende neuer Funktionen - darunter aktuelle generative KI-Innovationen - seiner Software-Dienste herausgebracht und mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Viel Geld, dass sich der Konzern nun durch die Preiserhöhung zurückhole. Im Schnitt würden die Preise für Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Industries und Tableau um 9 Prozent steigen. Die neuen Listenpreise würden für Neu- und Bestandskunden weltweit ab August 2023 gelten.An der Wall Street komme die Nachricht gut an: Für die Salesforce-Aktie gehe es um rund 3,8 Prozent nach oben. Aus charttechnischer Sicht kratze das Papier damit am Widerstand in Form der 222-Dollar-Marke.Aus Sicht des "Aktionär" bleiben beide Aktien ein Kauf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link