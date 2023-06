NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (14.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Murphy, Analyst von J.P. Morgan Securities, hält nach der Teilnahme am KI-Tag des Unternehmens Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) an seinem Rating "overweight" und einem Kursziel von 230 US-Dollar fest.Die kürzlich von JPMorgan durchgeführte Umfrage unter den Salesforce-Partnern habe ergeben, dass 80% der Partner des Unternehmens davon ausgehen würden, dass sich generative künstliche Intelligenz positiv auf die Möglichkeiten und das Wachstumspotenzial von Salesforce auswirken werde. Die gestrigen Ankündigungen würden diese Vision bestätigen, wobei Salesforce "eine differenzierte Vision formuliert und in dieser Kategorie vor der Zeit investiere, insbesondere in Bezug auf die Datensicherheit für Unternehmen. Murphy sei der Ansicht, dass das Unternehmen einzigartig positioniert sei, um aus den wachsenden Möglichkeiten im Zusammenhang mit KI Kapital zu schlagen.Mark Murphy, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 13.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:192,70 EUR -0,46% (14.06.2023, 16:42)