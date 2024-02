NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

299,77 USD +0,09% (28.02.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der SAP-Konkurrent habe mit den Zahlen am Mittwoch nach Börsenschluss die Schätzungen der Analysten übertroffen. Außerdem habe das Cloud-Unternehmen erstmals die Ausschüttung einer Dividende sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Doch das alles reiche nicht, um die Aktionäre zufrieden zu stimmen. Dass die Salesforce.com-Aktie im nachbörslichen Handel nachgebe, liege an der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr.Der Quartalsbericht dürfte die Salesforce.com-Aktie kurzfristig ausbremsen und damit möglicherweise auch den deutschen Konkurrenten SAP. Langfristig sei der Cloud-Trend ungebrochen, der in Verbindung mit KI noch verstärkt werde. Bei 270 bis 280 USD sollte man die Salesforce.com-Aktien einsammeln, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)