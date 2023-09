NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

221,46 USD +2,99% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM). weiterhin mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 240 USD auf 255 USD an.Während die Bären mit einem schwächeren Ergebnis in diesem Quartal gerechnet hätten und Makroängste im Vorfeld der CRM-Ergebnisse aufgekommen seien, sei Salesforce mit einer Djokovic-ähnlichen Leistung aus den Startlöchern gekommen, mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum im Quartal, das von der Dynamik von MuleSoft und dem gesamten Abonnementgeschäft angetrieben worden sei, das seine Stärke im Beltway weiter unter Beweis gestellt habe. Da Salesforce kontinuierlich in KI investiere und in die Zukunft blicke, indem es künstliche Intelligenz in alle seine Cloud-Basen einbaue, erwarte Ives, dass die Dreamforce, die in wenigen Wochen vor der Tür stehe, für einen großen Wachstumsschub sorgen werde, der Salesforce auf seinem revolutionären KI-Weg mit der aktuellen Transformation weiter vorantreibe.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, bewertet die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "outperform". (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,40 EUR 0,00% (01.09.2023, 10:13)