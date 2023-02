NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

167,03 USD -3,82% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (13.02.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Brad Sills von BofA Securities:Brad Sills, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unverändert mit "buy" ein.Die Kommentare der Salesforce-Partner würden auf eine "ziemlich gedämpfte" Aktivität im 4. Quartal hindeuten, was jedoch angesichts der Unterbrechungen durch die jüngsten Umstrukturierungen nicht überraschend sei, und das Unternehmen sei der Ansicht, dass alle durch die Umstrukturierung verursachten Unterbrechungen in der Q4-Prognose berücksichtigt worden seien, so BofA gegenüber den Investoren. Während das Unternehmen seine Umsatzschätzung für das GJ24 von 34,2 Mrd. USD auf 33,96 Mrd. USD senke, erhöhe es seine Schätzung für die operative Marge für das GJ24 von 22,5% auf 24,5%, um dem im letzten Monat angekündigten Stellenabbau Rechnung zu tragen, und sei weiterhin der Ansicht, dass "sich Salesforce als nächster Qualitäts-GARP-Aktienwert im Softwarebereich abzeichnet".Brad Sills, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 180 auf 200 USD erhöht. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:158,00 EUR +1,02% (13.02.2023, 15:31)