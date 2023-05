NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

209,06 USD +1,17% (24.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) im Vorfeld der Quartalsergebnisse weiterhin mit "outperform" ein.Wedbush gehe davon aus, dass die Zahlen des Tech-Unternehmens leicht positiv ausfallen würden, da die Überprüfungen in diesem Quartal eine erhöhte Stabilität der Geschäftsabschlüsse in diesem Bereich gezeigt hätten. Auch wenn die makroökonomische Situation nicht rosig sei und Salesforce immer noch mit verschiedenen Gegenwinden zu kämpfen habe, habe Wedbush in diesem Quartal insgesamt stärkere Cross-Sell-Aktivitäten und eine besondere Stärke an der Tableau-Front mit einer Reihe größerer, umwälzender, Suite-weiter Deals gesehen, die während des Quartals abgeschlossen worden seien.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 220 auf 230 USD. (Analyse vom 25.05.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:199,60 EUR +2,62% (25.05.2023, 15:05)