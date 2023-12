NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) charttechnisch unter die Lupe.Die Salesforce-Aktie habe die Kombination aus zwei verschiedenen Fibonacci-Retracements (199,90 USD bzw. 195,91 USD) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 207,54 USD) als Sprungbrett gen Norden genutzt. Charttechnisch gehe diese Entwicklung mit einem ganz besonderen Phänomen einher. "Kleine Flagge, große Flagge" - laute das aktuelle Investmentmotto. So sei die kleinere trendbestätigende Konsolidierungsflagge seit Sommer möglicherweise Teil des größeren Pendants der letzten Jahre. Beide Formationen würden perspektivisch auf einen Anlauf auf die historischen Hochstände aus den Jahren 2020 und 2021 bei 284,50/311,75 USD hoffen lassen.Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell vonseiten des MACD sowie von der Relativen Stärke nach Levy, wo ebenfalls eine Flaggenformation nach oben aufgelöst worden sei. Auf der Unterseite könnten Traderinnen und Trader neue Longpositionen engmaschig auf Basis des Julihochs (238,22 USD) absichern. Langfristig orientierte Investorinnen und Investoren lassen ihren Engagements dagegen mit einem Stopp auf Basis der eingangs beschriebenen Bastion etwas mehr Luft zum Atmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:233,60 EUR -0,26% (12.12.2023, 08:29)