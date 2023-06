NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Stifel:J. Parker Lane, Analyst von Stifel, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 240 auf 250 USD und behält sein "buy"-Rating bei.Die Aktien hätten nach Börsenschluss um fast 6% nachgegeben, obwohl das Unternehmen die Gewinn- und Cashflow-Kennzahlen übertroffen habe. Lane stelle fest, dass das Management die Überzeugung geäußert habe, dass "wir in einen KI-Superzyklus eintreten würden, der als nächster Tech-Wachstumszyklus dienen werde". Lane sei der Ansicht, dass Salesforce.com bisher ein solides Engagement für die Entwicklung und Integration führender KI-Technologien gezeigt habe und erwarte in den kommenden Quartalen mehr Klarheit über den Monetarisierungspfad.J. Parker Lane, Analyst von Stifel, bestätigt sein "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:199,00 EUR -5,24% (01.06.2023, 19:20)