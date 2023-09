NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

221,46 USD +2,99% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Roth MKM:Roth MKM rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und erhöht das Kursziel.Die Gewinne des US-Softwarekonzerns im zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Salesforce.com habe auf das Drängen aktivistischer Investoren auf Reformen reagiert, indem es die Kosten erheblich gesenkt habe. Die flache sequenzielle Veränderung der Kosten im zweiten Quartal habe zu einem starken Ausbruch nach oben bei den Erträgen geführt. Die neu entdeckte Bereitschaft, sich auf Effizienz und Produktivität zu konzentrieren, werde wahrscheinlich auch als wichtiger Katalysator für die Anlegerstimmung wahrgenommen werden.Roth MKM hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 242 auf 265 USD angehoben. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,40 EUR 0,00% (01.09.2023, 12:05)