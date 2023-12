NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

258,56 USD +2,64% (01.12.2023, 16:54)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2023/ac/a/n)



Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 275 USD auf 290 USD an.Die Welt habe sich für Salesforce angesichts der erhöhten makroökonomischen Unsicherheit und der schwächeren Kundennachfrage verändert, aber das Unternehmen fördere weiterhin sein neues, schnell wachsendes Data Cloud-Segment als Grundlage für seine KI-getriebene Zukunft und seine generativen KI-Tools, Einstein GPT Copilots. Das Management von Salesforce sei auch dabei, die Kostendeckung und Rentabilität in einem unsicheren Betriebsumfeld zu steigern.Die Analysten von Argus Research stufen die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 01.12.2023)