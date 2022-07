Der Autor Benedikt Kaufmann hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Salesforce sei mit einem Minus von 34 Prozent seit Jahresbeginn wahrlich kein Dauerläufer. In den vergangenen zwei Monaten scheinen die Papiere jedoch oberhalb der 160-Dollar-Marke an einer Bodenbildung zu arbeiten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Eine Entwicklung, die "Der Aktionär" erwartet habe, denn mit Blick auf die Fundamentaldaten sei Salesforce ein Dauerläufer.Eine etwas schwächere Wachstumsphase habe inmitten eines unruhigen Marktumfeldes für einen kräftigen Abverkauf der Salesforce-Aktien gesorgt. Die Wachstumsdynamik bleibe jedoch intakt und die Analysten sowie das Management würden im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg von 20 Prozent rechnen. Zum Vergleich: Im Vorjahr sei der Cloud-Konzern um 25 Prozent gewachsen, im vergangenen ersten Quartal seien die Erlöse um 24 Prozent geklettert.Dass diese Dynamik anhalte, davon seien auch die Analysten der Credit Suisse überzeugt. Denn laut einer Umfrage der Schweizer würden 18 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass der größte Anteil des von 2021 auf 2022 wachsenden IT-Budgets auf Salesforce entfallen dürfte - mehr als bei Microsoft , AWS oder ServiceNow Diese Zuversicht habe auch CEO Marc Benioff im Rahmen der Q1-Veröffentlichung ausgestrahlt: "Unser Nachfrageumfeld ist sehr stark und wenn Sie sich die letzten 23 Jahre ansehen, hat Salesforce bewiesen, dass es auf der Grundlage seines unglaublichen Geschäftsmodells unglaublich widerstandsfähig ist."Mit einer Bruttomarge von etwa 73 Prozent reihe sich der US-Konzern zudem in eine Linie mit Branchengrößen wie Microsoft (68 Prozent), Oracle (80 Prozent) oder SAP (72 Prozent).Mit einem 22er KUV von 5,3 sei die Salesforce-Aktie deutlich günstiger bewertet als in der Vergangenheit, obwohl die starke Wachstumsdynamik unverändert anhalte."Der Aktionär" bleibt daher seiner Salesforce-Empfehlung treu - Ziel 275 Euro, Stopp 132,50 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2022)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: