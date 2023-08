NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unverändert mit "outperform" ein.Salesforce habe "ein solides Ergebnis" geliefert, das durch eine "bescheidene" Umsatzsteigerung und "einen weiteren signifikanten Gewinnzuwachs, der deutlich über den Erwartungen gelegen habe", hervorgehoben worden sei, so Evercore gegenüber Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass das Quartal dazu beitrage, die Dauerhaftigkeit des Wachstums des freien Cashflows pro Aktie von Salesforce zu veranschaulichen, und füge hinzu, dass es die Anhebung der Umsatzprognose für das GJ24 für "ermutigend halte, da das Nachfrageumfeld ziemlich beständig bleibe".Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 240 auf 275 USD. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:211,40 EUR +7,26% (31.08.2023, 15:14)