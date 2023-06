Dennoch: Für "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Salesforce ein aussichtsreiches Investment, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

197,90 EUR -5,76% (01.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

212,90 USD -4,69% (01.06.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce habe das vergangene Geschäftsquartal mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Der Erlös sei im ersten Geschäftsquartal bis Ende April im Jahresvergleich um elf Prozent auf 8,25 Milliarden Dollar (7,72 Mrd. Euro) gestiegen, wie Salesforce mitgeteilt habe. Unterm Strich sei der Gewinn von 28 Millionen auf 199 Millionen Dollar nach oben gesprungen. Und dennoch gehe die Aktie in die Knie.Salesforce habe die Erwartungen von Analysten beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen. Zugleich habe das Management seine Margenprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar 2024 angehoben: So sollten statt 27 Prozent nun etwa 28 Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrigbleiben. Der Erlös solle weiterhin um rund 10 Prozent auf 34,5 bis 34,7 Milliarden Dollar steigen.Für die Salesforce-Aktie gehe es am Donnerstag dennoch abwärts. So hätten die Kosten des Unternehmens im vergangenen Quartal höher gelegen, als Analysten erwartet hätten.Kirk Materne, Analyst bei Evercore ISI, habe von einem "soliden Quartal" des US-Konzerns gesprochen. Umsatz und Ergebnis je Aktie seien besser ausgefallen als am Markt erwartet. Positiv sei außerdem, dass das Ziel für die operative Marge für das laufende Geschäftsjahr aktualisiert worden sei und nun über seiner und der Marktschätzung liege. Dies zeige, "dass es nach wie vor einen klaren Fokus darauf gibt, die Profitabilität weiter zu steigern", habe er resümiert. Zudem habe es Materne klug von Salesforce genannt, angesichts des unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeldes im Hinblick auf die zweite Jahreshälfte konservativ geblieben zu sein, also vorsichtig, was die Jahresziele betreffe.Die Analysten von Goldman Sachs und J.P. Morgan sähen zudem einen möglichen künftigen Schub für Salesforce durch Künstliche Intelligenz (KI). "Generative KI kann als Beschleuniger dienen", wobei Salesforce gut positioniert sei, um Neues zu entwickeln und aus seinen Innovationen Kapital zu schlagen, habe Goldman-Analyst Kash Rangan geschrieben. Produktankündigungen auf dem KI-Tag im Juni könnten ihm zufolge eine Basis für verbesserte Wachstumsaussichten schaffen.Dass sich die Aktie an diesem Donnerstag trotz allem schwach gezeigt habe, habe viele Experten dennoch nicht erstaunt. Nach dem enormen Kursanstieg seit Jahresbeginn und dem starken Quartalsbericht wundere es nicht, dass die Wachstumsaussagen und die Beibehaltung der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr belasteten, habe Evercore ISI-Analyst Materne erklärt.So habe die Salesforce-Aktie in diesem Jahr in der Spitze um fast 70 Prozent zugelegt. Aktuell stehe noch ein Plus von 60 Prozent zu Buche. Aus Sicht von Mark Murphy, Analyst bei J.P. Morgan, sei dieser starke Kurssprung vor dem Hintergrund des aktuell schwierigen Nachfrage-Umfeldes wohl so zu sehen, dass die Erwartungen der Anleger mit Blick auf das Umsatzwachstum von Salesforce der Realität vorausgeeilt seien.